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L’habit fait-il l’homme ? Petite histoire de la mode masculine au Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

L’habit fait-il l’homme ? Petite histoire de la mode masculine au Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

L’habit fait-il l’homme ? Petite histoire de la mode masculine au Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - départ kiosque de la cour d'Honneur

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

L’habit fait-il l’homme ? Petite histoire de la mode masculine au Château de Fontainebleau Dimanche 7 juin, 11h30, 14h45 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:45:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Venez à la rencontre des fraises, pourpoints et redingotes portés par les illustres habitants du palais. Plongez-vous dans l’histoire de la silhouette et des modes masculines au Château de Fontainebleau.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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