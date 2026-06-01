L’habit fait-il l’homme ? Petite histoire de la mode masculine au Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

L’habit fait-il l’homme ? Petite histoire de la mode masculine au Château de Fontainebleau Dimanche 7 juin, 11h30, 14h45 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Venez à la rencontre des fraises, pourpoints et redingotes portés par les illustres habitants du palais. Plongez-vous dans l’histoire de la silhouette et des modes masculines au Château de Fontainebleau.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art