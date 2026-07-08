Informations pratiques

Vendôme

L’Hectare George sans s à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-17

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-17

Quatre femmes font revivre Aurore Dupin, devenue George Sand (1804-1876).

L’Hectare George sans s à Vendôme. Choisir un prénom d’homme pour écrire des romans fut pour elle une armure et une conquête de liberté s’habiller comme elle le souhaitait, aimer librement, transgresser les codes, débattre de politique, célébrer le vivant. Au XIXe siècle, George Sand trace

un chemin audacieux, en bousculant les conventions sociales et les assignations de genre. Aujourd’hui encore, elle apparaît comme l’une des pionnières du féminisme. Autour de cette figure affranchie, les quatre artistes font surgir les personnages et les paysages de ses romans et nous rappellent que ses combats restent toujours d’actualité. Tout public dès 12 ans. 20 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

Four women bring Aurore Dupin—who became George Sand (1804–1876)—back to life.

L’événement L’Hectare George sans s à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois