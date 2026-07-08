UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vendôme

L’Hectare George sans s à Vendôme Vendôme

mardi 17 novembre 2026 · Vendôme

L’Hectare George sans s à Vendôme Vendôme

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Adresse
8 Rue César de Vendôme
Ville
41100 Vendôme
Département
Loir-et-Cher
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Vendôme

L’Hectare George sans s à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-17
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-17

Quatre femmes font revivre Aurore Dupin, devenue George Sand (1804-1876).
L’Hectare George sans s à Vendôme. Choisir un prénom d’homme pour écrire des romans fut pour elle une armure et une conquête de liberté s’habiller comme elle le souhaitait, aimer librement, transgresser les codes, débattre de politique, célébrer le vivant. Au XIXe siècle, George Sand trace
un chemin audacieux, en bousculant les conventions sociales et les assignations de genre. Aujourd’hui encore, elle apparaît comme l’une des pionnières du féminisme. Autour de cette figure affranchie, les quatre artistes font surgir les personnages et les paysages de ses romans et nous rappellent que ses combats restent toujours d’actualité. Tout public dès 12 ans. 20  .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00  contact@lhectare.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four women bring Aurore Dupin—who became George Sand (1804–1876)—back to life.

L’événement L’Hectare George sans s à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois

À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)