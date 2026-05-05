L’Hectare – L’ours à Vendôme, Le Minotaure / 3ème Volume, Vendôme

L’Hectare – L’ours à Vendôme 5 et 6 mai Le Minotaure / 3ème Volume Loir-et-Cher

10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T19:45:00+02:00

Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens nous racontent celle de l’Ours. L’Hectare – L’ours à Vendôme. L’un dessine et l’autre anime les personnages. Nous découvrons -presque en même temps qu’eux- les aventures d’un ours piégé dans une usine qui a poussé au dessus de sa caverne. Tout semble mener le pauvre animal vers un destin tragique. La magie du théâtre saura t’elle sauver notre ours en même temps que nos imaginaires ? Tout public à partir de 6 ans.

Le Minotaure / 3ème Volume 8 Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens nous racontent celle de l’Ours. L’Hectare – L’ours à Vendôme. L’un dessine et l’autre anime les personnages. Nous découvrons -presque en même te Marionnette