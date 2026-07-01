L’héliogravure : entre héritage et création – Histoire, technique et usages contemporains d’un savoir-faire rare, Le Potager du Dauphin, Meudon

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L’héliogravure : entre héritage et création – Histoire, technique et usages contemporains d’un savoir-faire rare Dimanche 20 septembre, 15h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers cette conférence, Fanny Boucher, Maître d’art et fondatrice de l’atelier Hélio’g, vous invite à découvrir l’histoire de l’héliogravure, procédé photographique et de gravure né au XIXᵉ siècle. De ses origines aux côtés des pionniers de la photographie à ses usages actuels dans la création contemporaine, elle dévoilera les différentes étapes de sa fabrication, les spécificités de ce savoir-faire rare et les raisons de son exceptionnelle qualité de restitution des images. Illustrée par des œuvres d’artistes contemporains et des réalisations de l’atelier, cette rencontre permettra de comprendre comment cette technique patrimoniale continue aujourd’hui d’inspirer artistes, éditeurs et institutions à travers le monde.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Conférence « L’héliogravure : entre héritage et création – Histoire, technique et usages contemporains d’un savoir-faire rare »

©eric chenal