L’Héritage Goldman 2 Le Dôme de Paris Paris Dimanche 8 novembre, 18h00

Les plus grands titres de Jean Jacques Goldman et les chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix réunis dans un spectacle vibrant.

L’HÉRITAGE GOLDMAN 2

JEAN-JACQUES ET LES AUTRES

La troupe de L’HÉRITAGE GOLDMAN poursuit sa course folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le fidèle collaborateur de Jean-Jacques.

Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de « L’HÉRITAGE GOLDMAN 2 », où les tubes intemporels de Jean-Jacques croisent les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Khaled et Florent PAGNY.

Vous vibrerez au son de « Pour que tu m’aimes encore », « Il me dit que je suis belle », « Si tu veux m’essayer », « l’Envie », « Aicha » et bien d’autres encore, mêlés aux immenses succès de Jean-Jacques.

L’HÉRITAGE GOLDMAN vous offre un moment unique de partage et de bonheur, réunissant des centaines de milliers de fans autour de l’inoubliable musique de l’un des plus grands artistes de la chanson française.

Ne manquez pas cette expérience exceptionnelle : 25 tubes incontournables, 2 heures de musique et de performances musicales pour une communion parfaite entre la musique de JJ Goldman et ses fans de la France entière.

Tarifs :

Tarifs :

Carré Or : 105 € / < 25 ans : 52.50 € Cat.1 : 85 € / < 25 ans : 42.50 € Cat.2 : 65 € / < 25 ans : 32.50 € Cat.3 : 45 € / < 25 ans : 22.50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-08T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-08T20:00:00.000+01:00

Le Dôme de Paris
34 Boulevard Victor - 75015 Paris
Quartier Saint-Lambert
Paris 75015 Paris

