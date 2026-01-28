L’Héritage Goldman 2 Le Dôme de Paris Paris

La troupe de L’HÉRITAGE GOLDMAN poursuit sa course

folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le

fidèle collaborateur de Jean-Jacques.

Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de « l’Héritage

GOLDMAN 2 », où les tubes intemporels de Jean-Jacques croisent

les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la

chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia

Kaas, Khaled et Florent Pagny.

Vous vibrerez au son de « Pour que tu m’aimes

encore », « Il me dit que je suis belle », « Si tu veux m’essayer

», « l’Envie », « Aicha » et bien d’autres encore, mêlés aux immenses succès de

Jean-Jacques.

L’Héritage Goldman vous offre un moment unique

de partage et de bonheur, réunissant des centaines de milliers de fans autour

de l’inoubliable musique de l’un des plus grands artistes de la chanson

française.

Ne manquez pas cette expérience exceptionnelle : 25

tubes incontournables, 2 heures de musique et de performances musicales pour

une communion parfaite entre la musique de JJ Goldman et ses

fans de la France entière.

Teaser l’Héritage Goldman 2

– Tour 2026 : https://www.youtube.com/watch?v=g0Nos9zQK90

Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/heritage-goldman-2-concerts

Facebook : https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire

L’HÉRITAGE GOLDMAN 2 célèbre les plus grands titres de Jean- Jacques Goldman et les chansons qu’il a écrites pour des voix mythiques. Un hommage moderne et puissant à l’un des auteurs-compositeurs les plus aimés.

Le dimanche 08 novembre 2026

de 18h00 à 20h30

payant

Tarifs :

Carré Or : 105 € / < 25 ans : 52.50 €

Cat.1 : 85 € / < 25 ans : 42.50 €

Cat.2 : 65 € / < 25 ans : 32.50 €

Cat.3 : 45 € / < 25 ans : 22.50 €

Infos Groupes et CE : Haracom – Tél : 03.21.26.52.94

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.

Le Dôme de Paris 34, boulevard Victor 75015 Paris

https://www.ledomedeparis.com/fr/heritage-goldman-2 +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire



