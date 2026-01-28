L’Héritage Goldman 2 Le Dôme de Paris Paris
L’Héritage Goldman 2 Le Dôme de Paris Paris dimanche 8 novembre 2026.
La troupe de L’HÉRITAGE GOLDMAN poursuit sa course
folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le
fidèle collaborateur de Jean-Jacques.
Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de « l’Héritage
GOLDMAN 2 », où les tubes intemporels de Jean-Jacques croisent
les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la
chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia
Kaas, Khaled et Florent Pagny.
Vous vibrerez au son de « Pour que tu m’aimes
encore », « Il me dit que je suis belle », « Si tu veux m’essayer
», « l’Envie », « Aicha » et bien d’autres encore, mêlés aux immenses succès de
Jean-Jacques.
L’Héritage Goldman vous offre un moment unique
de partage et de bonheur, réunissant des centaines de milliers de fans autour
de l’inoubliable musique de l’un des plus grands artistes de la chanson
française.
Ne manquez pas cette expérience exceptionnelle : 25
tubes incontournables, 2 heures de musique et de performances musicales pour
une communion parfaite entre la musique de JJ Goldman et ses
fans de la France entière.
Teaser l’Héritage Goldman 2
– Tour 2026 : https://www.youtube.com/watch?v=g0Nos9zQK90
Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/heritage-goldman-2-concerts
Facebook : https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire
Le dimanche 08 novembre 2026
de 18h00 à 20h30
payant
Tarifs :
Carré Or : 105 € / < 25 ans : 52.50 €
Cat.1 : 85 € / < 25 ans : 42.50 €
Cat.2 : 65 € / < 25 ans : 32.50 €
Cat.3 : 45 € / < 25 ans : 22.50 €
Infos Groupes et CE : Haracom – Tél : 03.21.26.52.94
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.
Le Dôme de Paris 34, boulevard Victor 75015 Paris
https://www.ledomedeparis.com/fr/heritage-goldman-2 +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire
