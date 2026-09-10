L’Héritage PROUVÉ, Micro-Folie, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

L’Héritage PROUVÉ Samedi 17 octobre, 15h00 Micro-Folie Meurthe-et-Moselle

Entré libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Ingénieurs, designers, architectes et bâtisseurs, les membres de la famille Prouvé ont profondément marqué l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme. Après un détour par leur histoire familiale, nous nous intéresserons à Henri Prouvé et à ses réalisations locales. Partez à leur découverte : des Nations au quartier Brichambeau, jusqu’à l’ancienne église Saint-François d’Assise. Dans le cadre des Journées de l’architecture.

Micro-Folie 2, rue des Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Louvain Nations Meurthe-et-Moselle Grand Est

Ingénieurs, designers, architectes et bâtisseurs, les membres de la famille Prouvé ont profondément marqué l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme. Après un détour par leur histoire familiale,…