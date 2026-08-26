L’heure des bébés – Un temps de lecture partagée pour les tout-petits Bibliothèque Amélie Paris
mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque Amélie · Paris
Informations pratiques
Lire, regarder, écouter, toucher… Un moment de plaisir et de partage autour des histoires.
Un mardi par mois sauf vacances scolaires.
mardi 22 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre de 17h à18h30
Entrée libre sous réserve des places disponibles
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent, assistant·e maternel·le…).
Lectures individuelles dans l’espace des tout-petits pour découvrir les livres en douceur, au rythme de l’enfant.
Du mardi 22 septembre 2026 au mardi 01 décembre 2026 :
mardi
de 17h00 à 18h30
gratuit
Entrée libre sous réserve des places disponibles
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T20:00:00+02:00
fin : 2026-12-01T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-22T17:00:00+02:00_2026-09-22T18:30:00+02:00;2026-09-29T17:00:00+02:00_2026-09-29T18:30:00+02:00;2026-10-06T17:00:00+02:00_2026-10-06T18:30:00+02:00;2026-10-13T17:00:00+02:00_2026-10-13T18:30:00+02:00;2026-10-20T17:00:00+02:00_2026-10-20T18:30:00+02:00;2026-10-27T17:00:00+02:00_2026-10-27T18:30:00+02:00;2026-11-03T17:00:00+02:00_2026-11-03T18:30:00+02:00;2026-11-10T17:00:00+02:00_2026-11-10T18:30:00+02:00;2026-11-17T17:00:00+02:00_2026-11-17T18:30:00+02:00;2026-11-24T17:00:00+02:00_2026-11-24T18:30:00+02:00;2026-12-01T17:00:00+02:00_2026-12-01T18:30:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr
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