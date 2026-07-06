L’Heure du ciné Médiathèque Marguerite Duras Paris
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris
Informations pratiques
Programme
Samedi 12 septembre 2026 – 15h
Les sous-marins
Si à la rentrée, vous avez la tête sous l’eau, alors vous êtes dans la condition idéale pour venir assister à notre nouvelle heure du cinéma : l’ivresse des profondeurs, les sous-marins à l’écran. Venez (re)découvrir le monde du silence à travers une sélection d’extraits commentés. Respirez un grand coup, et venez sans pression vous plongez dans le monde merveilleux des sous-marins de cinéma.
C’est pour tout le monde, à partir de 12 ans.
L’Heure du ciné, des extraits de films commentés par les bibliothécaires
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
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