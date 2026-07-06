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L’Heure du ciné Médiathèque Marguerite Duras Paris

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris

L’Heure du ciné Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Duras
Adresse
115, rue de Bagnolet
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Programme

Samedi 12 septembre 2026 – 15h

Les sous-marins

Si à la rentrée, vous avez la tête sous l’eau, alors vous êtes dans la condition idéale pour venir assister à notre nouvelle heure du cinéma : l’ivresse des profondeurs, les sous-marins à l’écran. Venez (re)découvrir le monde du silence à travers une sélection d’extraits commentés. Respirez un grand coup, et venez sans pression vous plongez dans le monde merveilleux des sous-marins de cinéma.

C’est pour tout le monde, à partir de 12 ans.

L’Heure du ciné, des extraits de films commentés par les bibliothécaires
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras


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