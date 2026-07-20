UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

L’heure du conte Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris

L’heure du conte Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean d'Ormesson
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 Paris
Département
Paris

Venez écouter en famille des lectures proposées par les bibliothécaires
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jean d’Ormesson et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)