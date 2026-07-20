AGENDA · Paris
L’heure du conte Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris
Informations pratiques
Venez écouter en famille des lectures proposées par les bibliothécaires
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-ex-europe-1704 +33144907545
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