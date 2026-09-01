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L’heure du conte des grands Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

L’heure du conte des grands Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons ! Quand c’est le samedi matin, à l’heure du conte, tout le monde vient pour écouter et voir des albums et des premiers contes et aussi chanter des comptines !

entrée libre pour les grands à partir de 3 ans et leur famille tous les 2ème samedi du mois

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons !
Le samedi 12 décembre 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h15 à 11h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h15 à 11h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:15:00+02:00
fin : 2026-12-12T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T10:15:00+02:00_2026-09-12T11:00:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:45:00+02:00;2026-11-14T10:15:00+02:00_2026-11-14T11:00:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T11:45:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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