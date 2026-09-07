L’heure du conte, L’Agora Médiathèque Musée, Rethel

Informations pratiques

L’heure du conte Samedi 3 octobre, 10h30 L’Agora Médiathèque Musée Ardennes

Inscription obligatoire, dès 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Plongez dans l’univers magique d’Halloween !

Venez écouter des histoires de citrouilles, de fantômes et de créatures mystérieuses… Une heure pleine de frissons, de rires et de magie à partager !

L’Agora Médiathèque Musée rond point de l’octroi 08300 Rethel Rethel 08300 Rethel Ardennes Grand Est 03 24 72 74 85 http://c3rb.org https://www.billetweb.fr/pro/agora1 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/agora1 »}] Dans un cadre convivial et lumineux, la médiathèque est bien plus qu’un lieu de lecture. La Communauté de communes a voulu offrir aux habitants de son territoire un réel lieu de culture où sont régulièrement proposées des actions de médiation culturelles autour du livre et de la lecture, des rencontres avec des écrivains, des expositions… Entrée libre

Biblis en folie 2026

©Agora Médiathèque Musée