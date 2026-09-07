Visite guidée de l’Hôtel de ville et ses salons d’honneur avec ses œuvres d’Eugene Thiery, Mairie de Rethel, Rethel
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Rethel · Rethel
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de ville et ses salons d’honneur avec ses œuvres d’Eugene Thiery 19 et 20 septembre Mairie de Rethel Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Découverte du patrimoine à travers une visite guidée et commentée autour de l’Hôtel de ville et ses jardins. Découvrez notamment une collection unique des toiles d’Eugène Thiery présentant des scènes de vie d’après-guerre dans les magnifiques salons d’honneur.
Mairie de Rethel place de la République 08300 Rethel Rethel 08300 Rethel Ardennes Grand Est 03 24 39 51 40 https://villederethel.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 39 51 40 »}] Accès coté des jardins publics
Découverte du patrimoine à travers une visite guidée et commentée autour de l’Hôtel de ville et ses jardins. Une collection unique des toiles d’Eugène Thiery présentant des scènes de vie d’après dans…
©Mairie de Rethel
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