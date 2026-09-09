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L’heure du conte, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Alphonse Daudet - Espace Maison des contes · Alès

L’heure du conte, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Lieu
Médiathèque Alphonse Daudet - Espace Maison des contes
Adresse
24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’heure du conte 16 septembre 2026 – 30 juin 2027, les mercredis Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes Gard

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Fin : 2027-06-30T10:30:00+02:00 – 2027-06-30T11:30:00+02:00

Envie de voyager au pays des histoires ?
Rejoignez L’Heure du conte tous les mercredis matin. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous emporter par des récits pleins de surprises, de rires et d’imagination.

Animation proposée en alternance par une médiatrice de la médiathèque et l’association Graine de lire.

Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 91 20 30 »}]
Conte

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