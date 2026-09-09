L’heure du conte, Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes, Alès

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Alphonse Daudet - Espace Maison des contes · Alès

Informations pratiques

L’heure du conte 16 septembre 2026 – 30 juin 2027, les mercredis Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes Gard

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Fin : 2027-06-30T10:30:00+02:00 – 2027-06-30T11:30:00+02:00

Envie de voyager au pays des histoires ?

Rejoignez L’Heure du conte tous les mercredis matin. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous emporter par des récits pleins de surprises, de rires et d’imagination.

Animation proposée en alternance par une médiatrice de la médiathèque et l’association Graine de lire.

Médiathèque Alphonse Daudet – Espace Maison des contes 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 91 20 30 »}]

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