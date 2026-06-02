L’histoire de France en une heure Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
L’histoire de France en une heure Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 2 août 2026.
Tannerre-en-Puisaye
L’histoire de France en une heure
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-21 20:30:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-21 2026-08-22
Un pari de théâtre fou 2 millions d’années d’histoire en une heure, montre en main… Un marathon-spectacle ludique, original, drôle et surprenant et dont le succès ne s’érode pas avec les années. Ce millésime 2026 déclenchera une nouvelle fois les rires et la joie des spectateurs de tous âges.
De Réda Samoudi. Création collective des Psychopathes Associés Compagnie La Gargouille. Avec Mélanie Allart, François Duhem, Cathy Martin, Réda Samoudi. .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : L’histoire de France en une heure
L’événement L’histoire de France en une heure Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité
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