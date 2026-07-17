L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer., Espace Agnès Sorel, Loches
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Agnès Sorel · Loches
Informations pratiques
L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer. Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace Agnès Sorel Indre-et-Loire
RDV : Avenue des Bas-Clos
Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Conférence sur l’histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer.
Dans le cadre des 60 ans du Caméra Photo Club du Lochois.
Espace Agnès Sorel Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Conférence sur l’histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer.
©Ville de Loches – Service du Patrimoine
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