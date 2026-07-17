L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer., Espace Agnès Sorel, Loches

Informations pratiques

L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer. Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace Agnès Sorel Indre-et-Loire

RDV : Avenue des Bas-Clos

Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Conférence sur l’histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer.

Dans le cadre des 60 ans du Caméra Photo Club du Lochois.

Espace Agnès Sorel Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Conférence sur l’histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer.

©Ville de Loches – Service du Patrimoine