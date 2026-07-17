UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loches

L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer., Espace Agnès Sorel, Loches

dimanche 20 septembre 2026 · Espace Agnès Sorel · Loches

L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer., Espace Agnès Sorel, Loches

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Agnès Sorel
Adresse
Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
RDV : Avenue des Bas-Clos Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21

L’Histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer. Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace Agnès Sorel Indre-et-Loire

RDV : Avenue des Bas-Clos
Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Conférence sur l’histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer.
Dans le cadre des 60 ans du Caméra Photo Club du Lochois.

Espace Agnès Sorel Avenue des Bas-Clos, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Conférence sur l’histoire de la photographie à travers la collection photographique d’Emmanuel Lansyer.

©Ville de Loches – Service du Patrimoine

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)