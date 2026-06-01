L’histoire de l’art et les réseaux sociaux. Nouveaux récits ? Nouveaux publics ?, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Fontainebleau

L’histoire de l’art et les réseaux sociaux. Nouveaux récits ? Nouveaux publics ? Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Le développement des techniques numériques et l’essor d’une génération digital native ont apporté de nouveaux modes d’appréhension de l’histoire de l’art et des œuvres par le biais des réseaux sociaux. Cette table ronde souhaite interroger le rôle de ces nouveaux modes de diffusion et les mettre en perspective. Leur utilisation mêle souvent récit et artefacts, parfois de manière ludique, voire audacieuse. Que dit-elle de la perception de notre discipline et des enjeux de narration, à un moment où bien des institutions et des historiens d’art se sont également emparés de ces outils ?

Carte blanche au Comité français d’histoire de l’art

Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art