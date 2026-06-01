L’histoire de l’eau à Reims, Ancienne usine des eaux, Reims

L’histoire de l’eau à Reims 19 et 20 septembre Ancienne usine des eaux Marne

L’accès à l’ancienne Usine des eaux est organisée par groupe de 20 personnes maximum, et impose le passage par des escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La machine et la tour Fery permettaient de fournir de l’eau saine à la population rémoise, mais aussi d’avoir de l’eau dans les quartiers en cas d’incendie. Avec la volonté politique du Lieutenant des habitants Louis Jean Levesque de Pouilly, suivant les plans et sous la maîtrise d’oeuvre du père André Fery, cette construction est financée par le chanoine Jean Godinot en 1748.

Aujourd’hui, la tour ne peut plus être visitée, mais des maquettes réalisées par les lycées de Reims et la PFT Oehmichen permettent de mieux comprendre le mécanisme mis en place pour alimenter en eau les quartiers de la ville via les « fontaines Godinot » à l’époque.

Venez échanger avec les professionnels du service qui pourront répondre à vos questions autour de la grande histoire de l’eau sur notre territoire pour une eau de qualité et en quantité suffisante : hier, aujourd’hui et demain.

Prévoir 2h sur place pour profiter de l’ensemble des activités.

Ancienne usine des eaux 32 rue de Taissy, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://eau.grandreims.fr Au XVIIIe siècle, soucieux de la santé publique, le chanoine Godinot fut le mécène de l’édification de la Tour Féry. Cette dernière servait à protéger une machine hydraulique qui permettait de faire remonter les eaux puisées dans la Vesle pour alimenter les 17 fontaines construites à Reims grâce, déjà, à sa générosité.

La machine et la Tour Féry permettaient ainsi de fournir de l’eau saine à la population rémoise, mais aussi d’avoir de l’eau dans les quartiers en cas d’incendie. Avec la volonté politique du Lieutenant des habitants, Louis Jean Levesque de Pouilly, suivant les plans et sous la maîtrise d’œuvre du père André Féry, cette construction fut financée par le chanoine Jean Godinot en 1748.

La tour porte alors le nom du Père André Féry, professeur de mathématiques, ingénieur hydraulicien et concepteur du dispositif, ancêtre des châteaux d’eau.

Souvent appelée le Château d’eau, la Tour Féry est mal connue des Rémois.

La machine et la tour FERY permettaient de fournir de l’eau saine à la population rémoise, mais aussi d’avoir de l’eau dans les quartiers en cas d’incendie. Avec la volonté politique du Lieutenant de…

©GrandReims