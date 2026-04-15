L’histoire des jardins du château royal d’Amboise en visite guidée, Château et jardins royaux d’Amboise, Amboise

L’histoire des jardins du château royal d’Amboise en visite guidée 6 et 7 juin Château et jardins royaux d’Amboise Indre-et-Loire

40 places maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Vos sens seront mis en éveil durant une visite guidée qui vous fera découvrir l’histoire et la conception des jardins du château royal d’Amboise !

Horaires et tarifs à retrouver sur www.chateau-amboise.com

Château et jardins royaux d’Amboise 5 Montée de l’Emir Abd el Kader, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247570098 http://www.chateau-amboise.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-amboise.com/ »}] [{« link »: « http://www.chateau-amboise.com »}] Le château d’Amboise témoigne de l’architecture gothique et de la période Renaissance, tandis que son environnement paysager s’inscrit dans un temps plus récent de création jardinière. Les jardins, d’une superficie d’environ deux hectares, sont entièrement clos par les murs et les remparts qui ceinturent le site. Léonard de Vinci est enterré dans l’enceinte du château. Son buste accueille le promeneur à l’entrée de cet espace paysager. Face à la façade orientale de l’aile Renaissance, s’étend la terrasse nord qui accueille le jardin de Naples : un jardin contemporain rendant hommage à Dom Pacello da Mercogliano, auteur des jardins de la villa Poggio Reale près de Naples et invité en France par le Roi Charles VIII (1470-1498). Parallèlement à cette volonté de rendre hommage à l’introduction des idées de la Renaissance italienne en France, le château d’Amboise propose également des influences plus contemporaines, à l’image du jardin d’Orient. Ce dernier est réalisé par l’artiste plasticien algérien Rachid Koraïchi, dont les œuvres sont souvent empreintes d’une dimension mémorielle, et présentant ici un hommage aux 25 membres de la smala de l’Émir Abd-el-Kader décédés lors de leur séjour à Amboise (1848-1852). Des variétés du pourtour méditerranéen – cyprès et jasmin – bordent les stèles, tandis qu’une guirlande de romarin traverse ces dernières en direction de la Mecque. C’est un jardin de méditation et de contemplation. Restent un jardin paysager et le jardin du Midi dans lesquels le visiteur peut déambuler tout en observant un superbe panorama sur l’ensemble de la vallée de la Loire, la forêt d’Amboise et la ville. Centre-ville d’Amboise.

Vos sens seront mis en éveil durant une visite guidée qui vous fera découvrir l’histoire et la conception des jardins du château royal d’Amboise !

©ADT Touraine- JC Coutand