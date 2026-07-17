Informations pratiques

Lille

L’histoire du prieuré de Fives Association Mémoire et Patrimoine de Fives

91 rue de Lannoy Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une exposition pour découvrir le début de la vie religieuse à Fives. Les origines du Prieuré en 1104, L’église des Flamands, Notre Dame de Fives.

**Gratuit,** entrée libre

**Tout public**

**Samedi 20 & dimanche 20 septembre**, 09 h 30 à 18h

————————–

_Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine_

Une exposition pour découvrir le début de la vie religieuse à Fives. Les origines du Prieuré en 1104, L’église des Flamands, Notre Dame de Fives.

**Gratuit,** entrée libre

**Tout public**

**Samedi 20 & dimanche 20 septembre**, 09 h 30 à 18h

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_Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine_ .

91 rue de Lannoy Lille 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 20 33 11 26 mfmoulins@mairie-lille.Fr

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English :

An exhibition exploring the beginnings of religious life in Fives. The origins of the Priory in 1104, the Flemish Church, and Notre Dame de Fives.

**Free,** open to the public

**For all ages**

**Saturday, September 20 & Sunday, September 20**, 9:30 a.m. to 6:00 p.m.

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_As part of the European Heritage Days_

L’événement L’histoire du prieuré de Fives Association Mémoire et Patrimoine de Fives Lille a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme