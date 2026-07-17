L’histoire du prieuré de Fives Association Mémoire et Patrimoine de Fives Lille
samedi 19 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Lille
L’histoire du prieuré de Fives Association Mémoire et Patrimoine de Fives
91 rue de Lannoy Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Une exposition pour découvrir le début de la vie religieuse à Fives. Les origines du Prieuré en 1104, L’église des Flamands, Notre Dame de Fives.
**Gratuit,** entrée libre
**Tout public**
**Samedi 20 & dimanche 20 septembre**, 09 h 30 à 18h
————————–
_Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine_
Une exposition pour découvrir le début de la vie religieuse à Fives. Les origines du Prieuré en 1104, L’église des Flamands, Notre Dame de Fives.
**Gratuit,** entrée libre
**Tout public**
**Samedi 20 & dimanche 20 septembre**, 09 h 30 à 18h
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_Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine_ .
91 rue de Lannoy Lille 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 20 33 11 26 mfmoulins@mairie-lille.Fr
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English :
An exhibition exploring the beginnings of religious life in Fives. The origins of the Priory in 1104, the Flemish Church, and Notre Dame de Fives.
**Free,** open to the public
**For all ages**
**Saturday, September 20 & Sunday, September 20**, 9:30 a.m. to 6:00 p.m.
————————–
_As part of the European Heritage Days_
L’événement L’histoire du prieuré de Fives Association Mémoire et Patrimoine de Fives Lille a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme
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