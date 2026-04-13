L’Histoire en scènes : théâtre d’improvisation dans les salles du musée., Musée d’Aquitaine, Bordeaux

L’Histoire en scènes : théâtre d’improvisation dans les salles du musée. Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

18h – 22h : théâtre d’improvisation dans tous les espaces du musée.

Le musée d’Aquitaine invite la compagnie d’improvisation théâtrale R&D Associés pour un parcours immersif et participatif !

En déambulant dans les salles, vous rencontrerez celles et ceux qui ont fait l’Histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours… En s’inspirant des personnages du quotidien, les improvisateurs tenteront de redonner vie à certaines des figures dont le musée garde la trace. Et se feront un malin plaisir de vous interpeler pour vous faire partager les préoccupations de leur temps. Dans un esprit résolument décalé !

22h – minuit : scène ouverte impro.

Et pour finir la soirée dans une ambiance festive, rendez-vous dans la salle des Trésors d’Aquitaine, dans les espaces 20e-21e siècle du musée pour une jam d’impro, scène ouverte à toutes et tous. Oserez-vous vous lancer ?

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556015100 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr Le musée d’Aquitaine présente l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La richesse de ses collections permet au visiteur de parcourir chronologiquement ou thématiquement l’histoire de l’Aquitaine et de sa métropole régionale, sans oublier l’activité portuaire de Bordeaux avec l’outre-mer, de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie. De l’ordre de 700.000 pièces, les collections du musée d’Aquitaine sont distribuées en trois grands domaines : archéologie, histoire et ethnographie. Exposées sur 5.000 mètres carrés, elles sont présentées selon un parcours chronologique et thématique qui privilégie, selon les cas, la métropole, le Bordelais ou les différents départements de l’Aquitaine. Tram B arrêt musée d’ Aquitaine

Nuit européenne des musées NDMBX26

© Fréderic Deval – mairie de Bordeaux