L’homme-chevreuil : une rencontre avec Geoffroy Delorme Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

À la fin de son adolescence, Geoffroy Delorme quitte les cadres habituels de la vie sociale pour s’installer seul dans une forêt normande. Pendant sept ans, sans tente, sans abri et sans équipement, il vit au rythme des saisons et des animaux sauvages. Peu à peu, il gagne la confiance des chevreuils, observe leurs comportements, partage leur territoire et développe une connaissance intime de leurs manières de vivre.

De cette expérience exceptionnelle est né L’Homme-chevreuil, un récit devenu un phénomène éditorial. Bien plus qu’une aventure personnelle, ce témoignage questionne notre manière d’habiter la Terre et notre rapport aux autres.

Que pouvons-nous apprendre des animaux ? Comment être à nouveau sensible au monde qui nous entoure ? Que signifie vivre avec la nature plutôt qu’à côté d’elle ?

Ponctuée de dessins réalisés en direct et accompagnée de musique, cette rencontre mêlera récit, observation du vivant et réflexion sur les liens de confiance qui peuvent se tisser entre l’humain et le monde animal.

À l’heure où les crises écologiques nous obligent à repenser notre place dans le monde, comment renouer avec la nature que nous avons peu à peu appris à regarder de loin ?

Le mardi 03 novembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-03T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-03T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-03T19:00:00+02:00_2026-11-03T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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