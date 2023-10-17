L’Homme et les gènes, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

L’Homme et les gènes 17 octobre 2023 – 12 octobre 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

avec le bilet d’accès aux expositions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-17T10:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2025-10-12T10:00:00+02:00 – 2025-10-12T19:00:00+02:00

La première cellule vivante possède des gènes ancestraux qui en assurent, tout à la fois, la reproductibilité et la variabilité. Dès lors, les conditions sont créées pour qu’opèrent les mécanismes de l’évolution. Celle-ci aboutira en particulier à l’Homme. L’exposition ‘L’homme et les gènes’ décrit ces mécanismes passionnants et débat des nouveaux pouvoirs que donne la génétique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Les gènes, l’évolution des espèces, la reproduction… Au-delà du débat sur la bioéthique : un débat sur notre modernité. Sciences de la vie Sciences et société