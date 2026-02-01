Informations pratiques

Besançon

L’horloge astronomique #JEP2026

Rue du Chapitre Besançon Horloge Cathédrale St Jean Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Sur réservation e-billetterie de l’Horloge. Venez découvrir le chef d’œuvre technique et poétique d’Auguste-Lucien Vérité et comprendre les enjeux de la restauration de cette horloge pas comme les autres.

L’horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean de Besançon est conçue et réalisée par l’horloger-mécanicien Auguste-Lucien Vérité de 1858 à 1860 à la demande du cardinal Matthieu. Installée dans une salle des parties basses du clocher, l’horloge Astronomique est le point central d’un très important mécanisme. Elle est dotée d’un mécanisme précis et complexe de plus de 30.000 pièces et 11 mouvements.

Grâce aux visites commentées en continu, son ingénieux mécanisme et les enjeux de sa restauration n’auront plus de secrets pour vous.

A noter en raison de l’exiguïté de la salle, les visiteurs doivent réserver obligatoirement leur créneau horaire sur la e-billetterie de l’Horloge.

20 personnes à la fois dans la salle .

Rue du Chapitre Besançon Horloge Cathédrale St Jean Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’horloge astronomique #JEP2026

L’événement L’horloge astronomique #JEP2026 Besançon a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON