L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Comédie de Reims CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan

Comédie de Reims CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 16 – 16 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 18:45:00

fin : 2027-02-18 23:00:00

Date(s) :

2027-02-18

Tout public

L’hors-présence

ou Chimères du pays de Morsan

Texte, mise en scène Tiphaine Raffier

En partenariat avec La Comète Scène nationale de Châlons-en-Champagne

Comment mourir dignement ? Comment accompagner les derniers jours d’une personne malade ? Avec les outils du théâtre et du cinéma, L’hors-présence aborde avec humanité, un sujet d’une brûlante actualité.

Sous l’œil voyeur d’un étrange voisin, une fratrie se retrouve prisonnière de l’attente d’un décès. Laure sait qu’elle va mourir et refuse de rater sa sortie, c’est elle qui organise sa fin de vie selon sa volonté en réunissant ses proches, le temps d’une ultime semaine, dans l’intimité de sa maison petit à petit envahie d’objets médicaux. À l’heure des questions morales, philosophiques et politiques posées par les débats sur l’aide à mourir, Tiphaine Raffier crée un huis-clos aux accents de thriller et autopsie le traumatisme provoqué par l’imminence de la mort dans un cercle familial. S’attaquant à l’un des tabous de la société, l’autrice et metteuse en scène explore différents points de vue et scrute les non-dits jusque dans les moindres regards.

Parole de l’autrice et metteuse en scène

Le sujet politique de la fin de vie nous touche tous. Il nous plonge dans une solitude anthropologique à laquelle s’ajoute l’individualisme de notre modèle de société. Pour inverser cette solitude imposée, il existe le théâtre. Tiphaine Raffier

Date

Jeudi 18 février 20h

Lieu La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 5 Rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne

Public Tout public dès 15 ans

Durée estimée 2h30

Infos+ Aller-retour en bus (départ à 18h45 de la Comédie) .

Comédie de Reims CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan

L’événement L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne