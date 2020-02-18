L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Comédie de Reims CDN de Reims Reims
jeudi 18 février 2027 · Comédie de Reims CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan
Comédie de Reims CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 16 – 16 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 18:45:00
fin : 2027-02-18 23:00:00
Date(s) :
2027-02-18
Tout public
L’hors-présence
ou Chimères du pays de Morsan
Texte, mise en scène Tiphaine Raffier
En partenariat avec La Comète Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Comment mourir dignement ? Comment accompagner les derniers jours d’une personne malade ? Avec les outils du théâtre et du cinéma, L’hors-présence aborde avec humanité, un sujet d’une brûlante actualité.
Sous l’œil voyeur d’un étrange voisin, une fratrie se retrouve prisonnière de l’attente d’un décès. Laure sait qu’elle va mourir et refuse de rater sa sortie, c’est elle qui organise sa fin de vie selon sa volonté en réunissant ses proches, le temps d’une ultime semaine, dans l’intimité de sa maison petit à petit envahie d’objets médicaux. À l’heure des questions morales, philosophiques et politiques posées par les débats sur l’aide à mourir, Tiphaine Raffier crée un huis-clos aux accents de thriller et autopsie le traumatisme provoqué par l’imminence de la mort dans un cercle familial. S’attaquant à l’un des tabous de la société, l’autrice et metteuse en scène explore différents points de vue et scrute les non-dits jusque dans les moindres regards.
Parole de l’autrice et metteuse en scène
Le sujet politique de la fin de vie nous touche tous. Il nous plonge dans une solitude anthropologique à laquelle s’ajoute l’individualisme de notre modèle de société. Pour inverser cette solitude imposée, il existe le théâtre. Tiphaine Raffier
Date
Jeudi 18 février 20h
Lieu La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, 5 Rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne
Public Tout public dès 15 ans
Durée estimée 2h30
Infos+ Aller-retour en bus (départ à 18h45 de la Comédie) .
Comédie de Reims CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan
L’événement L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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