UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laval

L’HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel d'Argentré · Laval

L’HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel d'Argentré
Adresse
62 rue du Lycée 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

L’HÔTEL D’ARGENTRÉ Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel d’Argentré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès libre à la cour de cet hôtel particulier de style classique, construit en 1771 pour la famille Dubois, maîtres des forges de Port-Brillet.

Hôtel d’Argentré 62 rue du Lycée 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Accès libre à la cour de cet hôtel particulier de style classique, construit en 1771 pour la famille Dubois, maîtres des forges de Port-Brillet.

© Ville de Laval

À voir aussi à Laval (Mayenne)