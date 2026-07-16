L’HÔTEL D’ARGENTRÉ, Hôtel d’Argentré, Laval

Informations pratiques

L’HÔTEL D’ARGENTRÉ Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel d’Argentré Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès libre à la cour de cet hôtel particulier de style classique, construit en 1771 pour la famille Dubois, maîtres des forges de Port-Brillet.

Hôtel d’Argentré 62 rue du Lycée 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire

Accès libre à la cour de cet hôtel particulier de style classique, construit en 1771 pour la famille Dubois, maîtres des forges de Port-Brillet.

© Ville de Laval