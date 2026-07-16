L’hôtel de Régis ouvre ses portes, Hôtel de Régis, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Régis · Nîmes
Informations pratiques
L’hôtel de Régis ouvre ses portes 19 et 20 septembre Hôtel de Régis Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Portes ouvertes de l’hôtel de Régis
Poussez la porte de cet hôtel particulier, dont la façade est ornée de gracieux mascarons, et découvrez sa cour remarquable avec son pavement en calade.
Hôtel de Régis 14 rue du chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Feuchères Gard Occitanie L’élégante façade se distingue par son décor et sa porte de style Louis XV, couronnée de trois arceaux superposés. Entièrement remanié au XVIIIe siècle, cet hôtel date du XVIe siècle. La cour charmante de cet hôtel est pavée de petits galets ronds appelés calades, et abrite deux stèles funéraires romaines ainsi qu’un escalier à vis, vestige de la partie la plus ancienne du bâtiment.
️ Portes ouvertes de l’hôtel de Régis
© Ville de Nîmes
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