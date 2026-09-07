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L’hôtel de ville de Noyon et ses trésors, Place de l’Hôtel de Ville, Noyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Noyon

L’hôtel de ville de Noyon et ses trésors, Place de l’Hôtel de Ville, Noyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'Hôtel de Ville
Adresse
1 place Bertrand Labarre - 60400 Noyon
Ville
60400 Noyon
Département
Oise

L’hôtel de ville de Noyon et ses trésors Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de l’Hôtel de Ville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

L’hôtel de ville de Noyon, véritable bijou architectural, a lui aussi essuyé les affres du temps et des guerres. Rebâti, restauré, ravivé, il abrite aujourd’hui de nombreux trésors d’art et d’histoire.

Place de l’Hôtel de Ville 1 place Bertrand Labarre – 60400 Noyon Noyon 60400 Oise Hauts-de-France
L’hôtel de ville de Noyon, véritable bijou architectural, a lui aussi essuyé les affres du temps et des guerres. Rebâti, restauré, ravivé, il abrite aujourd’hui de nombreux trésors d’art et…

©Fernanda Sanchez-Paredes

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