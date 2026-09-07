L’hôtel de ville de Noyon et ses trésors, Place de l’Hôtel de Ville, Noyon
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Noyon
Informations pratiques
L’hôtel de ville de Noyon et ses trésors Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de l’Hôtel de Ville Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
L’hôtel de ville de Noyon, véritable bijou architectural, a lui aussi essuyé les affres du temps et des guerres. Rebâti, restauré, ravivé, il abrite aujourd’hui de nombreux trésors d’art et d’histoire.
Place de l’Hôtel de Ville 1 place Bertrand Labarre – 60400 Noyon Noyon 60400 Oise Hauts-de-France
L’hôtel de ville de Noyon, véritable bijou architectural, a lui aussi essuyé les affres du temps et des guerres. Rebâti, restauré, ravivé, il abrite aujourd’hui de nombreux trésors d’art et…
©Fernanda Sanchez-Paredes
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