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L’Hôtel de ville de Valence, Hôtel de ville de Valence, Valence

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Valence · Valence

L’Hôtel de ville de Valence, Hôtel de ville de Valence, Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Valence
Adresse
Place de la Liberté, 26000 Valence
Ville
26000 Valence
Département
Drôme

L’Hôtel de ville de Valence Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Hôtel de ville de Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Valence.

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Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Valence.

©E.Caillet

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