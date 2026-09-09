AGENDA · Valence
L’Hôtel de ville de Valence, Hôtel de ville de Valence, Valence
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Valence · Valence
Informations pratiques
L’Hôtel de ville de Valence Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Hôtel de ville de Valence Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Valence.
Hôtel de ville de Valence Place de la Liberté, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Valence.
©E.Caillet
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