L’HÔTEL DE VILLE : UN TÉMOIN DES TRANSFORMATION DE LA PLACE, Hôtel de Ville, Laval
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Laval
Informations pratiques
L’HÔTEL DE VILLE : UN TÉMOIN DES TRANSFORMATION DE LA PLACE Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Mayenne
Visites toutes les 30 minutes. Inscription sur site (jauge limitée à 25 personnes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fleuron de l’architecture néo-classique du 19e siècle, l’Hôtel de Ville de Laval témoigne, de par sa riche histoire, de l’investissement des Lavallois dans la gestion des affaires de la cité. À l’occasion d’une rencontre privilégiée avec les élus, (re)découvrez les lieux dans lesquels s’est décidé l’aménagement de la nouvelle place du 11 Novembre.
Hôtel de Ville Place du 11 Novembre 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Fleuron de l’architecture néo-classique du 19e siècle, l’Hôtel de Ville de Laval témoigne, de par sa riche histoire, de l’investissement des Lavallois dans la gestion des affaires de la cité. À d’une…
© Ville de Laval
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