L’HOTEL DU BAS DU GAST, Hôtel du Bas Gast, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Bas Gast · Laval
Informations pratiques
L’HOTEL DU BAS DU GAST Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel du Bas Gast Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre du parc de cet hôtel particulier de style classique, construit en 1742 par M. Du Mans de Chalais, receveur du grenier à sel du comté de Laval.
Hôtel du Bas Gast Rue de la Halle 53000 laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Visite libre du parc de cet hôtel particulier de style classique, construit en 1742 par M. Du Mans de Chalais, receveur du grenier à sel du comté de Laval.
©Ville de Laval
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