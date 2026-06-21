L’Hôtel Isaïe de Rochefort vous ouvre ses portes, Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), Poitiers

Informations pratiques

L’Hôtel Isaïe de Rochefort vous ouvre ses portes Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la Direction régionale des Affaires culturelles – Site de Poitiers lors d’une journée d’ouverture exceptionnelle. Rencontrez les agents qui vous feront partager leur quotidien, leurs missions et l’enthousiasme qui les anime autour de thèmes variés comme les monuments historiques, l’archéologie, le label Jardin remarquable, ou encore la musique et la danse.

Une occasion unique d’échanger et de s’inspirer !

Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) 102 Grand’Rue, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 21 52 https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine Placée sous l’autorité de la préfète de région, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture.

Elle a pour missions : la connaissance, la conservation et la valorisation des patrimoines, l’accompagnement des industries culturelles, le soutien à la création et à sa diffusion auprès des publics dans tous les champs artistiques : architecture, arts numériques, arts visuels, arts de la rue, cirque, cinéma, danse, design, littérature, musique, théâtre.

La DRAC veille à l’application du Code du patrimoine et des textes règlementaires sur les patrimoines et l’architecture : archéologie, archives, langue française et langues de France, monuments historiques, musées, patrimoine immatériel. La DRAC Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les acteurs culturels, les collectivités territoriales et les autres ministères, favorise l’accès de toutes et tous à la culture et au patrimoine.

La DRAC est implantée sur 3 sites, à Bordeaux, Limoges et Poitiers et 12 Unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP), en Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Haute-Vienne.

La DRAC (site de Poitiers) est implantée dans l’hôtel de Rochefort qui doit son nom à Jean des Moulins (ou de Moulins), seigneur de Rochefort près de Mirebeau (Vienne), issu d’une famille originaire de Blois. Notaire-secrétaire de Louis XI et maire de Poitiers de 1464 à 1465, il jouissait de la faveur du roi, qui lui avait accordé en mariage l’une de ses filleules, Louise Jamin. Souhaitant le voir s’établir à Poitiers, Louis XI lui offrit en 1469 un logis, accompagné de ses dépendances, dans la paroisse Saint-Savin. Pendant plus d’un siècle, cette propriété resta dans la famille des Moulins.

À la fin du XVIᵉ siècle, l’hôtel appartenait à Charlotte des Moulins, descendante de Jean, et à son époux, Isaïe Brochard. Ensemble, ils firent construire la majeure partie du bâtiment situé au fond de l’actuelle cour, remanièrent l’ancien logis (aujourd’hui disparu) et édifièrent le pavillon donnant sur la rue. Le fronton ornant la lucarne côté cour intérieure porte d’ailleurs leurs initiales entrelacées : C et Y. Ces travaux de reconstruction et d’agrandissement furent réalisés entre 1599, date de leur mariage, et 1629.

Au XVIIᵉ siècle, le bâtiment, parfois loué à des intendants royaux, servit d’hôtel de l’Intendance. En 1786, Louis XVI l’acquit pour en faire un magasin aux vivres et une boulangerie militaire. Pendant 183 ans, les lieux furent occupés par l’administration militaire.

En 1927, les façades et les toitures furent classées au titre des Monuments historiques. En 1969, l’hôtel de Rochefort, alors très dégradé à l’intérieur, fut confié au ministère des Affaires culturelles pour y mener des travaux de restauration. Dirigés par Charles Dorian, architecte en chef des Monuments historiques, ces travaux durèrent cinq ans. Les nouveaux locaux de la DRAC Poitou-Charentes y furent inaugurés en juin 1974 par Michel Guy, secrétaire d’État aux Affaires culturelles.

En 1985, la DRAC fut agrandie par un nouveau bâtiment sur rue, conçu par l’architecte Claude H. Aubert, puis en 1990 par le cabinet Deshoulières et Jeanneau.

De l’état ancien de l’hôtel de Rochefort, subsistent aujourd’hui le pavillon sur rue et le logis neuf. Le pavillon, qualifié dans les archives de « la petite maison », conserve une structure conforme à sa description de 1700. Le portail côté rue, ainsi que les aménagements intérieurs, ont cependant été entièrement refaits.

Exposition, accès libre à certains espaces de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) – site de Poitiers, avec des échanges possibles avec des agents pour découvrir leurs missions.

© Ministère de la Culture, DRAC – site de Poitiers, Stéphanie Bérusseau