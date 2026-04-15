Libérez le potentiel de l’IA – Formation CARRIERE, thecamp, Aix-en-Provence

Libérez le potentiel de l’IA – Formation CARRIERE 17 et 18 juin thecamp Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T09:00:00+02:00 – 2026-06-18T17:30:00+02:00

Accélérez votre carrière en devenant un leader de la transformation IA au sein de votre organisation. En deux jours, analysez vos processus métier, identifiez des gains de productivité cachés, déployez des solutions IA avec impact durable et pilotez le changement. Acquérez les compétences les plus recherchées par les entreprises en 2026.

Contexte :

Le « business as usual » et « engineering as usual » ne suffisent plus dans un monde façonné par la donnée. Les entreprises doivent dépasser l’intuition et viser la marge d’erreur minimale, grâce à l’analyse factuelle pour

anticiper les risques et saisir les opportunités. Les outils digitaux offrent une visibilité inédite sur les données, facilitant prévisions fiables et mises à l’épreuve des scénarios. Les décisions pilotées par la donnée assurent agilité et résilience face à l’incertitude.

Présentation de la formation :

Objectif : cibler des retours sur investissement et des gains de productivité réels au quotidien. Les participants deviennent moteurs du changement, en utilisant l’IA pour identifier et déployer des cas d’usage à fort impact.

L’approche privilégie la rigueur analytique et la réflexion critique au-delà de la seule maîtrise technique, en reliant l’exploration approfondie de la donnée à la conduite du changement via un cadre structuré et accéléré.

Public visé :

Ce parcours s’adresse à tout professionnel souhaitant accélérer sa carrière et transformer son environnement de travail avec l’IA. Quel que soit le profil ou l’expérience en IA, la dynamique collaborative et les mises en situation réelles favorisent un apprentissage concret. Simple maîtrise de l’outil informatique et ouverture à la nouveauté suffisent.

Objectifs pédagogiques :

• Identifier et formaliser des cas d’usage à fort impact pour optimiser les processus

• Rédiger et affiner des prompts IA adaptés à des problématiques terrain

• Analyser les limites, enjeux éthiques et défis organisationnels de l’IA

• Savoir accompagner le changement humain tout en réduisant les freins et les craintes

thecamp 550 rue denis papin Aix-en-Provence 13100 La Duranne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tally.so/r/OD5rjA »}]

Formation Carrière IA – Augmentez votre productivité IA Industrie

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