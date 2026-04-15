Libérez le potentiel de l’IA – Formation ENTREPRISE, thecamp, Aix-en-Provence

Libérez le potentiel de l’IA – Formation ENTREPRISE 17 et 18 novembre thecamp Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T09:00:00+01:00 – 2026-11-17T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T09:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00

Prenez des décisions stratégiques avec confiance dans l’incertitude. En deux jours, mobilisez l’IA et l’analyse de données pour identifier des opportunités, évaluer les marchés, concevoir une stratégie, et piloter le changement, depuis l’expansion géographique jusqu’à la transformation de business et de chaines de valeur.

Ce programme s’adresse aux cadres dirigeants et entrepreneurs.

Contexte :

Le « business as usual » et « engineering as usual » ne suƯisent plus dans un monde façonné par la donnée.

Les entreprises doivent aller au-delà de l’intuition et viser l’excellence opérationnelle, en s’appuyant sur l’analyse de données pour anticiper risques et opportunités. Les outils digitaux donnent accès à l’information pour des prévisions précises et des simulations approfondies : les décisions basées sur les données renforcent l’adaptabilité et la résilience face à l’incertitude.

Objectif de la formation :

Ce programme vise à identifier des retours sur investissement et des gains de productivité concrets, grâce à des méthodes associant IA et analyse de données. Il donne aux participants les clés pour devenir moteurs du changement, en intégrant la prise de décision pilotée par l’IA pour améliorer les processus et optimiser les indicateurs (KPI).

Public visé :

Professionnels et étudiants (master, ingénierie, business) souhaitant transformer leur entreprise grâce à l’IA et à la décision stratégique. Aucun prérequis en IA ou statistiques : des bases en analyse et Excel sont un plus

mais pas obligatoires.

Objectifs pédagogiques :

• Concevoir et ajuster des prompts IA adaptés à des situations professionnelles réelles

• Identifier des cas d’usage IA à fort impact pour optimiser les process métier

• Créer des workflows IA pour appuyer la prise de décision stratégique

thecamp 550 rue denis papin Aix-en-Provence 13100 La Duranne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tally.so/r/pbB54y »}]

Formation ENTREPRISE IA – Décidez grâce aux Données IA Industrie

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