Libérez le potentiel de l’IA – Formation PROCESSUS, thecamp, Aix-en-Provence

Libérez le potentiel de l’IA – Formation PROCESSUS 22 et 23 septembre thecamp Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T09:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:30:00+02:00

Maîtrisez les techniques combinant IA et analyse de données pour transformer vos processus. À travers des cas réels (ex : prévisions projet, optimisation logistique), construisez des modèles prédictifs déployez des automatisations opérationnelles. Vous repartirez avec des KPIs améliorés, des gains mesurables et la capacité à reproduire l’approche sur d’autres processus.

Contexte :

Le « business as usual » n’est plus suƯisant face à la montée en puissance de la donnée. Les entreprises doivent dépasser l’intuition pour prendre des décisions, s’appuyant sur l’analyse des données pour anticiper les risques et saisir les opportunités. Les outils digitaux apportent une visibilité sans précédent, améliorant la prévision, le test de scénarios, et la résilience des organisations dans l’incertitude.

Objectif de la formation :

L’objectif de ce programme est d’identifier des retours sur investissement et des gains de productivité concrets au quotidien, grâce à des techniques combinant IA et analyse de données.

L’approche : encadrement, rigueur analytique, réflexion critique et utilisation d’outils digitaux, pour améliorer les processus métier et les indicateurs de performance clés (KPI). Prêts à anticiper l’avenir et à libérer la valeur de l’IA ?

Public visé :

Professionnels et étudiants de la gestion/ingénierie, maîtrisant les bases d’Excel. Aucun prérequis en IA ou statistiques : une pratique de l’analyse de données/Excel est un atout, mais pas obligatoire.

Objectifs pédagogiques :

• Combiner IA et data pour des décisions métier optimisées

• Concevoir des modèles prédictifs avec l’IA et l’analyse de données

• Développer des plans d’action pilotés par la donnée pour l’optimisation des processus

thecamp 550 rue denis papin Aix-en-Provence 13100 La Duranne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tally.so/r/7R2jJ6 »}]

Formation PROCESSUS IA – Optimiser, Prédire, Automatiser IA Industrie

cbs group