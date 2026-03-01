Liberté! Pour le printemps des poètes! Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

A l’occasion du Printemps des poètes 2026,

Du 14 au 28 mars, viens écrire ton poème à la bibliothèque, en utilisant le mot « Liberté »!

Il sera ensuite exposé du 28 mars au 11 avril dans la mezzanine.

Poésie à la bibliothèque Diderot! Ecriture et exposition …

Du samedi 14 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

gratuit

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T01:00:00+01:00

fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727



