Liberté! Pour le printemps des poètes! Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
Liberté! Pour le printemps des poètes! Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 14 mars 2026.
A l’occasion du Printemps des poètes 2026,
Du 14 au 28 mars, viens écrire ton poème à la bibliothèque, en utilisant le mot « Liberté »!
Il sera ensuite exposé du 28 mars au 11 avril dans la mezzanine.
Poésie à la bibliothèque Diderot! Ecriture et exposition …
Du samedi 14 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :
gratuit
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T01:00:00+01:00
fin : 2026-04-12T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jeunesse-diderot-1727
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jeunesse Diderot et trouvez le meilleur itinéraire