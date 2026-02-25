Oh Wow! Chapelle Reille Paris
Oh Wow! Chapelle Reille Paris jeudi 16 avril 2026.
Les silhouettes prennent feu, les chaînes se libèrent, les drapés
tombent, les capes se soulèvent. Les corsets se délacent tandis que les
pleasers résonnent sur le marbre. Sous les feux des projecteurs, des
artistes aux personnalités flamboyantes défient les normes et repoussent
les limites. Le tout porte un récit sur le corps et ses
représentations, où le sexy se déploie comme une seconde peau, célébrant
la diversité des identités et l’émancipation individuelle.
Pour ces représentations du cabaret, la troupe investit une ancienne chapelle, pour une série de 8 dates exceptionnelles.
L’expérience
promet d’être immersive et explosive pour le public, au plus proche des
artistes, dans cet écrin à la jauge intimiste.
À l’intérieur de
la chapelle du Village Reille, transformée pour l’occasion en antre de
liberté, les murs résonnent des échos d’une fête à la fois
confidentielle et collective. Chaque soir promet une alchimie rare :
celle d’un public complice, embarqué dans une célébration.
Préparez-vous à vous dire « Oh Wow! »
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du 16 au 25 avril 2026
Lieu : Ancienne chapelle du Village Reille
Adresse : 11 impasse Reille, 75014 Paris, France
Ouverture des portes : 19h
Début du spectacle : 20h
Durée : +/- 2h
DISTRIBUTION
Conception et mise en scène : Dany Tran
Présenté par l’artiste drag : Esther
Avec : Alia, Dany Tran, Marine, Merry, Natrix, Zhayiia
Chorégraphies : Marine
Assistanat aux chorégraphies : Natrix
Scénographie : Caroline Levilly
Création et régie lumière : Maëlle Christiaens et Claude Grude
Régie son : Yohan Zeitoun
Constructions : Julien Brouchot
Régie agrès et plateau : Julien Brouchot, Mathilde Galvao, Nicolas Gofman
Création des costumes : Pauline Jobin (Keandana Création)
Assistante costumière : Mathilde Gfeller
Administration, production et diffusion : Alexandre Saraiva
SOUTIENS ET PARTENAIRES
Coopérative de rue et de cirque, Paris
Théâtre Silvia Monfort, Paris
Les Laboratoires d’Aubervilliers
Les Noctambules, Nanterre
Plateau Urbain, Paris
Cirque Électrique, Paris
Consulat Voltaire, Paris
Le
corps est au cœur de cette création artistique. Il est recommandé aux
personnes sensibles de se renseigner davantage avant d’assister à l’une
des représentations. Attention, certaines scènes du spectacle comportent
des effets stroboscopiques pouvant affecter les personnes
photosensibles.
Le cabaret Oh Wow! du Cirque Fier.e.s, version queer d’un cabaret sensuel et audacieux, revient dans un nouvel écrin pour 8 dates exceptionnelles.
Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 23h00
payant
À partir de 21 €
Tout public. A partir de 16 ans.
Chapelle Reille 11 impasse Reille 75014 Paris
https://www.cirquefieres.com/evenement/oh-wow/ cirquefieres@gmail.com https://www.facebook.com/cirquefieres/ https://www.facebook.com/cirquefieres/
