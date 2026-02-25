Oh Wow! Chapelle Reille Paris

Les silhouettes prennent feu, les chaînes se libèrent, les drapés

tombent, les capes se soulèvent. Les corsets se délacent tandis que les

pleasers résonnent sur le marbre. Sous les feux des projecteurs, des

artistes aux personnalités flamboyantes défient les normes et repoussent

les limites. Le tout porte un récit sur le corps et ses

représentations, où le sexy se déploie comme une seconde peau, célébrant

la diversité des identités et l’émancipation individuelle.

Pour ces représentations du cabaret, la troupe investit une ancienne chapelle, pour une série de 8 dates exceptionnelles.

L’expérience

promet d’être immersive et explosive pour le public, au plus proche des

artistes, dans cet écrin à la jauge intimiste.

À l’intérieur de

la chapelle du Village Reille, transformée pour l’occasion en antre de

liberté, les murs résonnent des échos d’une fête à la fois

confidentielle et collective. Chaque soir promet une alchimie rare :

celle d’un public complice, embarqué dans une célébration.

Préparez-vous à vous dire « Oh Wow! »

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates : du 16 au 25 avril 2026

Lieu : Ancienne chapelle du Village Reille

Adresse : 11 impasse Reille, 75014 Paris, France

Ouverture des portes : 19h

Début du spectacle : 20h

Durée : +/- 2h

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène : Dany Tran

Présenté par l’artiste drag : Esther

Avec : Alia, Dany Tran, Marine, Merry, Natrix, Zhayiia

Chorégraphies : Marine

Assistanat aux chorégraphies : Natrix

Scénographie : Caroline Levilly

Création et régie lumière : Maëlle Christiaens et Claude Grude

Régie son : Yohan Zeitoun

Constructions : Julien Brouchot

Régie agrès et plateau : Julien Brouchot, Mathilde Galvao, Nicolas Gofman

Création des costumes : Pauline Jobin (Keandana Création)

Assistante costumière : Mathilde Gfeller

Administration, production et diffusion : Alexandre Saraiva

SOUTIENS ET PARTENAIRES

Coopérative de rue et de cirque, Paris

Théâtre Silvia Monfort, Paris

Les Laboratoires d’Aubervilliers

Les Noctambules, Nanterre

Plateau Urbain, Paris

Cirque Électrique, Paris

Consulat Voltaire, Paris

Le

corps est au cœur de cette création artistique. Il est recommandé aux

personnes sensibles de se renseigner davantage avant d’assister à l’une

des représentations. Attention, certaines scènes du spectacle comportent

des effets stroboscopiques pouvant affecter les personnes

photosensibles.

Le cabaret Oh Wow! du Cirque Fier.e.s, version queer d’un cabaret sensuel et audacieux, revient dans un nouvel écrin pour 8 dates exceptionnelles.

Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

payant

À partir de 21 €

Tout public. A partir de 16 ans.

Chapelle Reille 11 impasse Reille 75014 Paris

https://www.cirquefieres.com/evenement/oh-wow/ cirquefieres@gmail.com https://www.facebook.com/cirquefieres/ https://www.facebook.com/cirquefieres/



