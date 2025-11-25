Libertins et Courtisanes Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Libertins et Courtisanes

Du 03/04 au 25/09/2026 le vendredi de 10h à 12h. Au départ de l'Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-09-25 12:00:00

2026-04-03

Découvrez le passé sulfureux et libertin de la capitale de la Provence et de personnages tels que Sade ou Casanova.

Libertins et Courtisanes est une visite à pied en ville au cours de laquelle Jean-Pierre Cassely, propose une visite sulfureuse, humoristique et historico-people pour tout savoir sur les dessous d’Aix…



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

French walking guided tour

Learn about the racy and libertine history of Provence’s capital and characters such as the Marquis de Sade and Casanova.

