Libertins et Courtisanes Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence
Libertins et Courtisanes Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence vendredi 3 avril 2026.
Libertins et Courtisanes
Du 03/04 au 25/09/2026 le vendredi de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-09-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Découvrez le passé sulfureux et libertin de la capitale de la Provence et de personnages tels que Sade ou Casanova.
Libertins et Courtisanes est une visite à pied en ville au cours de laquelle Jean-Pierre Cassely, propose une visite sulfureuse, humoristique et historico-people pour tout savoir sur les dessous d’Aix…
➜ Visite guidée à pied
➜ Langue en français
➜ Durée 2h environ
Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .
Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
French walking guided tour
Learn about the racy and libertine history of Provence’s capital and characters such as the Marquis de Sade and Casanova.
L’événement Libertins et Courtisanes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence