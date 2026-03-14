Lied Play : Winterreise Centre Culturel Coréen Paris

Les jeudi 25 et vendredi 26 juin 2026 à 19h

Le Centre propose Winterreise (Le Voyage d’hiver), une relecture musicale et théâtrale du mythique cycle de lieder composé en 1828 par Franz Schubert. Cette création en renouvelle la portée dramatique, en faisant dialoguer fidélité à l’œuvre originale et parti pris scénique contemporain.

Le Centre Culturel Coréen invite le public à un rendez-vous lyrique, autour du concept de Lied Play — un genre unique à la croisée du théâtre, de la musique et de la performance. Portée par la Klang Art Company et Orpheum, cette série met en lumière deux figures emblématiques du chant et du voyage intérieur : Là Callas, hommage à la diva Maria Callas, et Winterreise, relecture contemporaine du cycle bouleversant de Schubert.

Du jeudi 25 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :

vendredi

de 19h00 à 19h00

jeudi

de 19h00 à 19h00

gratuit

Gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T19:00:00+02:00;2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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