Lieux, rencontres et sentiments : photographies et poésies de Rabah Bellili Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Lieux, rencontres et sentiments : photographies et poésies de Rabah Bellili Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris jeudi 7 mai 2026.
entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Liens et environnements dessinent, tracent et façonnent les chemins de nos existences.
A chaque étape, à chaque bivouac, furtif, occasionnel ou sans limite, des impressions, des ressentis, des émotions, des images et des contes.
Ainsi s’écrit notre histoire profonde et intimes de ces moments et de ces atmosphères
Du jeudi 07 mai 2026 au samedi 29 août 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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