Light Show : L’Asie par L’Orchestre d’Harmonie de Carvin, Le Majestic, Carvin

Informations pratiques

Light Show : L’Asie par L’Orchestre d’Harmonie de Carvin Dimanche 29 novembre, 16h00 Le Majestic Pas-de-Calais

5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T16:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T16:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Le Light Show de l’Orchestre d’Harmonie de Carvin : le grand rendez-vous annuel du spectacle musical

Chaque mois de novembre, l’orchestre vous donne rendez-vous pour une expérience unique où la musique ne se contente plus de s’écouter… elle se voit, se ressent, se vit. Ce concert devenu incontournable mêle orchestration spectaculaire, jeux de lumières immersifs et ambiance visuelle saisissante pour un véritable voyage sensoriel.

Cette année, cap sur l’Asie. Laissez-vous emporter à travers des sonorités venues d’ailleurs, des paysages musicaux inspirés de traditions lointaines, des atmosphères tour à tour poétiques, majestueuses ou envoûtantes. Entre éclats lumineux et harmonies orchestrales, chaque œuvre devient un tableau vivant qui transporte l’imagination.

Plus qu’un concert, le Light Show est une expérience totale, un moment suspendu où sons et lumières s’unissent pour émerveiller petits et grands.

Le Majestic – Carvin

Dimanche 29 novembre

16h

Réservez votre place et préparez-vous à voyager.

https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-carvin/evenements/light-show-l-asie

Le Majestic Rue du 8 mai 1945, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-carvin/evenements/light-show-l-asie »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-carvin/evenements/light-show-l-asie »}]

✨ LIGHT SHOW — le rendez-vous incontournable revient ! Chaque année, l’Orchestre d’Harmonie de Carvin transforme la scène en spectacle total… et cette édition vous emmène au cœur de l’Asie ! Asie Concert Culture Carvin IdéeSortie LightShow

Mairie de Carvin