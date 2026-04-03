LILLY WOOD AND THE PRICK LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux
LILLY WOOD AND THE PRICK LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux jeudi 8 octobre 2026.
LILLY WOOD AND THE PRICK Début : 2026-10-08 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27
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