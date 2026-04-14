Lime Garden et Prewn en concert, L’Aéronef, Lille

Lime Garden et Prewn en concert Mercredi 20 mai, 20h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:00:00+02:00

Les guitares garage-rock, rythmiques hypnotiques et synthés chahutés de Lime Garden rappelleront quelques souvenirs. C’est pourtant bien ici et maintenant que ce quatuor de Brighton opère. Electrique, clair et net.

Comme ouvrant son journal intime, Izzy Hagerup (aka Prewn) se livre au fil de chansons saisissantes tissées de guitares électriques, violoncelle…

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

La pop dans tous ses états !

Sal Redpath