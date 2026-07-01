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AGENDA · Compiègne

L’impératrice Eugénie en robe à pois, Château de Compiègne, Compiègne

dimanche 27 septembre 2026 · Château de Compiègne · Compiègne

L’impératrice Eugénie en robe à pois, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 26 septembre 2027
Lieu
Château de Compiègne
Adresse
Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France
Ville
60200 Compiègne
Département
Oise
Tarif
5 € en supplément du billet d’entrée au tarif réduit (4 € pour les – de 26 ans)

L’impératrice Eugénie en robe à pois 27 septembre 2026 – 26 septembre 2027 Château de Compiègne Oise

5 € en supplément du billet d’entrée au tarif réduit (4 € pour les – de 26 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00
Fin : 2027-09-26T16:30:00+02:00 – 2027-09-26T17:30:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « L’impératrice Eugénie en robe à pois ».

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudecompiegne.fr/agenda »}] SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique
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Gustave Le Gray, L’Impératrice Eugénie agenouillée sur un prie-Dieu, 1856 © GrandPalaisRmn (Domaine de Compiègne) / Franck Raux

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