L’impératrice Eugénie en robe à pois, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

L’impératrice Eugénie en robe à pois 27 septembre 2026 – 26 septembre 2027 Château de Compiègne Oise

5 € en supplément du billet d’entrée au tarif réduit (4 € pour les – de 26 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

Fin : 2027-09-26T16:30:00+02:00 – 2027-09-26T17:30:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « L’impératrice Eugénie en robe à pois ».

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudecompiegne.fr/agenda »}] SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

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Gustave Le Gray, L’Impératrice Eugénie agenouillée sur un prie-Dieu, 1856 © GrandPalaisRmn (Domaine de Compiègne) / Franck Raux