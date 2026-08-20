AGENDA · Paris
L’Inconnu du ciné-club • 15 septembre, Cinéma du Panthéon, Paris
mardi 15 septembre 2026 · Cinéma du Panthéon · Paris
Informations pratiques
L’Inconnu du ciné-club • 15 septembre Mardi 15 septembre, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00
Le rendez-vous cinéphile de Télérama
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France https://www.cinemadupantheon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F612854/D1778176800/VO/252814/ »}]
L’inconnu du ciné-club
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