LINH Box Office Limoges Place Stalingrad Limoges

Informations pratiques

Limoges

LINH Box Office Limoges

Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 46 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23 21:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Concert.

Après avoir conquis le coeur du public avec son premier single Je pense à vous, Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.

Linh est une artiste française originaire de Nice. Elle séduit par son style sincère et puissant, porté par des textes intimes et une interprétation chargée d’émotion, mélant pop moderne et influences soul. Repérée par GIMS, qui l’accompagne depuis dans son développement artistique, elle affirme une identité musicale authentique et vibrante.

La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique sorti en octobre 2025. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France.

Durée 1h30 environ. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : LINH Box Office Limoges

L’événement LINH Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole