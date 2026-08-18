Linh Joué-lès-Tours
dimanche 18 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Linh
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 45.4 – 45.4 – EUR
45.4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Après avoir conquis le cœur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.
Après avoir conquis le cœur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.
La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, attendu le 10 octobre. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… et Événement à Paris Linh sera en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 202 45.4 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
After winning the hearts of the public with her first single Je pense à vous (50 million streams, #1 Shazam, #1 on radio and TV) and her EP (Signé, Linh), Linh sets off to meet her public for her first tour of France.
L’événement Linh Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-18 par ADT 37
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