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LINH LE PALAIS D’AURON Bourges

LINH LE PALAIS D’AURON Bourges

LINH LE PALAIS D’AURON Bourges jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : LE PALAIS D'AURON

Adresse : 7 BD LAMARCK

Ville : 18000 Bourges

Département : 18

Début : 2026-10-22

Fin : 2026-10-22

Heure de début : 20:00

LINH Début : 2026-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18

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