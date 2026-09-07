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L’intelligence artificielle, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Louis Aragon · Amiens

L’intelligence artificielle, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Louis Aragon
Adresse
50 Rue de la République, 80000 Amiens, France
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Dès 16 ans

L’intelligence artificielle Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Dès 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Entre science-fiction et réalité, l’intelligence artificielle transforme notre
quotidien. Venez découvrir une sélection de livres et de films, partager
vos points de vue et réfléchir ensemble aux enjeux de l’IA, dans un esprit
d’échange et de convivialité.

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 97 10 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/doc/CALENDAR/2751/biblis-en-folie-2026-l-intelligence-artificielle »}] Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne
Biblis en folie 2026

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