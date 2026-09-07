L’intelligence artificielle, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

Informations pratiques

L’intelligence artificielle Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Dès 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Entre science-fiction et réalité, l’intelligence artificielle transforme notre

quotidien. Venez découvrir une sélection de livres et de films, partager

vos points de vue et réfléchir ensemble aux enjeux de l’IA, dans un esprit

d’échange et de convivialité.

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 97 10 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/doc/CALENDAR/2751/biblis-en-folie-2026-l-intelligence-artificielle »}] Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

Biblis en folie 2026

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