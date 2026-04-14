L’invention de costumes pour les dieux nordiques en Scandinavie au XIXe siècle, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
L’invention de costumes pour les dieux nordiques en Scandinavie au XIXe siècle, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
L’invention de costumes pour les dieux nordiques en Scandinavie au XIXe siècle Vendredi 5 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Au XIXᵉ siècle, la redécouverte patriotique de la mythologie nordique en Scandinavie a provoqué débats et inventions. Privés de modèles nordiques anciens, les artistes ont dû imaginer comment représenter des dieux païens mais non gréco-romains, dans un contexte où le drapé antique était la caractéristique du divin. Entre nudité héroïque, fourrures, armures et bijoux nordiques, ils ont cherché à concilier l’Idéal de l’art et l’identité nordique dans le vêtement. Ces créations éclectiques caractérisent une négociation entre souci d’historicité et réinvention romantique du costume mythique.
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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